30 ноября 2025 в 16:32

Названа дата прощания с 104-летней тиктокершей

В России 3 декабря простятся с 104-летней тиктокершей Ниной Сахарновой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне смогут проститься с 104-летней блокадницей, TikTok-блогером Ниной Сахарновой 3 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на ее внучку. Отмечается, что в Сети женщина рассказывала о своей жизни, участвовала в трендах и записывала видео с танцами.

Вчера в 20:45 позвонили из больницы [и сообщили], что умерла. <…> Прощание состоится в среду, — рассказала внучка Сахарновой.

Ранее стало известно, что пенсионерка находилась на лечении в медицинских учреждениях с 11 ноября с подозрением на воспаление легких. По словам родственников, пациентка сознательно отказалась от дальнейшего продолжения лечения.

До этого сообщили о смерти олимпийской чемпионки 1980 года конькобежки Натальи Петрусевой. В Союзе конькобежцев России (СКР) рассказали, что 73-летняя спортсменка также проявила себя как талантливый тренер.

До этого на 97-м году жизни скончалась народная артистка России Лилия Юдина, выдающаяся актриса театра и кино. О ее смерти сообщили на официальном портале Малого театра. Кинематографическое наследие Юдиной включает участие в таких известных картинах, как «Майская ночь, или Утопленница» и «На подмостках сцены».

