29 ноября 2025 в 13:50

Рабочий не выжил после попадания в дробильную машину

СК проверяет обстоятельства гибели попавшего в дробильную машину рабочего

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Тульской области рабочий попал в дробильную машину и скончался от полученных травм, передает СК России по региону. Следователи опросили очевидцев, изъяли необходимую документацию и осмотрели место происшествия. Уточняется, что предприятие, где произошла трагедия, занимается переработкой деревянной продукции.

28 ноября 2025 года на территории одного из производств в Узловском районе в ходе проведения работ по переработке деревянной продукции, одним из рабочих попал в дробильную машину. Мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Санкт-Петербурге на стройке погиб рабочий. Инцидент произошел на территории строительного объекта на Школьной улице в Шушарах. Мужчина получил сильный удар током после того, как прикоснулся к грузовику, который зацепился за линию электропередачи. Тело 35-летнего рабочего обнаружили коллеги. От удара током он скончался на месте.

До этого трое сотрудников завода получили травмы в результате несчастного случая на производстве в городе Бердске Новосибирской области. Пострадавшие были доставлены в больницу.

