Несколько рабочих российского завода пострадали в результате ЧП

Трое сотрудников завода получили травмы в результате несчастного случая на производстве в Бердске, специализирующимся на литье металла, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи.

Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников. Пострадавшие доставлены в больницу, — сказано в сообщении.

Городской прокурор лично выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. В рамках проверки будут даны оценки соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности на предприятии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, травмы работники получили в процессе перелива металла. В министерстве здравоохранения Новосибирской области добавили, что один из пострадавших находится в реанимационном отделении. Второй госпитализирован в травматологию, тогда как третий работник был отпущен на амбулаторное лечение.

