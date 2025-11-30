Росавиация ввела ограничения на полеты еще в одном российском городе В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск судов

В аэропорту Нижнекамска Бегишево введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Режим носит временный характер.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — добавил Кореняко.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование, работы длились в течение года. В стране уже создали собственную машину для обработки самолетов от обледенения.