День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:50

Росавиация ввела ограничения на полеты еще в одном российском городе

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск судов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Нижнекамска Бегишево введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Режим носит временный характер.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — добавил Кореняко.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование, работы длились в течение года. В стране уже создали собственную машину для обработки самолетов от обледенения.

полеты
нижнекамск
аэропорты
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России ударили по месту запуска беспилотников ВСУ
В Турции увидели готовность Украины и России к перемирию
Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении
В ООН бьют тревогу из-за угрозы массового голода
«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников
Белоруссия получила ответ Литвы о пожаре на Игналинской АЭС
Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ
«Папа Сева»: Певцов рассказал об удивительном качестве Шиловского
В ООН назвали пять стран, которые больше всего страдают от голода
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
«Папа Сева»: Соколов трогательно простился с Шиловским
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом
Риелтор раскрыла незавидную судьбу дома Ларисы Долиной
Магнитные бури сегодня, 30 ноября: что будет завтра, тромбозы, аритмия
Захарова заявила об угрозе мировой безопасности со стороны Киева
В Госдуме ответили, кто может заменить Зеленского на посту президента
Раскрыты детали многочасовой беседы Ермака с Зеленским после увольнения
На Украине «отменили» русского адмирала Федора Ушакова
«Она опять в плюсе»: Штурм об отмене выступлений Долиной в кафе
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в декабре
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.