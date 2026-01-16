Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК Депутат Разворотнева: при некачественной работе УК можно потребовать перерасчет

Управляющая компания несет ответственность за содержание дома, чистоту и ремонт общего имущества, заявила ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, малоэффективная деятельность УК является основанием для перерасчета и возврата средств за работу.

Для этого, по ее словам, необходимо отметить в акте сдачи-приемки оказанных услуг, что работа была выполнена ненадлежаще или не в полном объеме. Контроль за работой обслуживающей организации может проводить председатель совета дома, которого выбирают на общем собрании собственников, там же можно принять решение о смене УК, отметила депутат.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что в случае плохой уборки снега следует обращаться в управляющие компании. Он указал, что штрафы для УК хоть и высоки, но необходимы, поскольку это вопрос безопасности. Так он отреагировал на призыв депутата Госдумы Светланы Разворотневой не жаловаться на УК из-за проблем с уборкой снега. По ее мнению, такие действия лишь приведут к сокращению числа дворников.

До этого выяснилось, что москвич, едва не ставший жертвой падающей сосульки, намерен отсудить у коммунальных служб 300 тысяч рублей из-за неубранной крыши и испорченной одежды. Мужчина чудом остался в живых, получив сильный испуг, сотрясение мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму, которая на протяжении двух лет продолжает приносить ему постоянные головные боли.