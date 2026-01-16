Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 22:52

Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК

Депутат Разворотнева: при некачественной работе УК можно потребовать перерасчет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Управляющая компания несет ответственность за содержание дома, чистоту и ремонт общего имущества, заявила ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, малоэффективная деятельность УК является основанием для перерасчета и возврата средств за работу.

Для этого, по ее словам, необходимо отметить в акте сдачи-приемки оказанных услуг, что работа была выполнена ненадлежаще или не в полном объеме. Контроль за работой обслуживающей организации может проводить председатель совета дома, которого выбирают на общем собрании собственников, там же можно принять решение о смене УК, отметила депутат.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что в случае плохой уборки снега следует обращаться в управляющие компании. Он указал, что штрафы для УК хоть и высоки, но необходимы, поскольку это вопрос безопасности. Так он отреагировал на призыв депутата Госдумы Светланы Разворотневой не жаловаться на УК из-за проблем с уборкой снега. По ее мнению, такие действия лишь приведут к сокращению числа дворников.

До этого выяснилось, что москвич, едва не ставший жертвой падающей сосульки, намерен отсудить у коммунальных служб 300 тысяч рублей из-за неубранной крыши и испорченной одежды. Мужчина чудом остался в живых, получив сильный испуг, сотрясение мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму, которая на протяжении двух лет продолжает приносить ему постоянные головные боли.

депутаты
работа
Госдума
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Севастополем нависла угроза воздушной атаки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 января 2026 года
Приметы 17 января — Зосима Пчельник: как «забить» черта?
Мировой рекорд, слухи о раке, тайные ухажеры: как живет Мастеркова
Юрист раскрыл, кого могут наказать за порезанную руку россиянки
Путин заявил о пользе боевых дронов в мирной жизни
«Я закричала»: россиянка о перерезанной коньком руке в Татарстане
Путин рассказал, когда власти и бизнес обсудят план внедрения языковых ИИ
В небе над российскими регионами отразили групповую атаку БПЛА
«Что-то сломалось»: Мясников рухнул с тренажера для прыжков
Мужчина нашел обручальное кольцо жены спустя 48 лет после потери
Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК
В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак
Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января
В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских
Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем
Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре
Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала
В Польше приоткрыли завесу тайны над похищением Янтарной комнаты
В Роскомнадзоре высказались о новых ограничениях в отношении Telegram
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.