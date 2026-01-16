Атака США на Венесуэлу
Россиян призвали жаловаться в УК в случае плохой уборки снега

Юрист Крохин: в случае плохой уборки снега следует обращаться в УК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В случае плохой уборки снега следует обращаться в управляющие компании, заявил «Ридусу» юрист Константин Крохин. Он отметил, что штрафы для УК хоть и высоки, но необходимы, поскольку это вопрос безопасности. Так он отреагировал на призыв депутата Госдумы Светланы Разворотневой не жаловаться на УК из-за проблем с уборкой снега. По ее мнению, такие действия лишь приведут к сокращению числа дворников.

Штрафы за нарушение лицензионных требований для УК выносятся не просто так, не по любому капризу, а когда их плохая работа действительно создает опасность для людей — как, например, в недавней ситуации на Камчатке, когда погиб человек. В целом надзорные органы очень лояльны, они мягкие, даже чрезмерно мягкие. И когда говорят, что не надо жаловаться, иначе не будут убирать — эта логика не работает, — высказался Крохин.

По его мнению, у людей должен оставаться «сильный механизм защиты их прав», в том числе контроль работы управляющих компаний. Эксперт добавил, что в России нужно также отменить мораторий на проверки для УК.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что попытка самостоятельно расчистить снег во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом, если сбрасывать его на проезжую часть. По его словам, создание помех движению транспорта будет неприятным итогом даже самого доброго порыва.

