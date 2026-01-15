Россиянам рассказали, чем грозит неправильная уборка снега во дворе дома

Попытка самостоятельно расчистить снег во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом, если сбрасывать его на проезжую часть, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, создание помех движению транспорта будет неприятным итогом даже самого доброго порыва.

Иногда хочется взять лопату и самому расчистить путь от снега для своей машины, но тут стоит проявить осторожность. Вполне допустимо убрать сугроб своими силами, однако важно не сбрасывать снег на проезжую часть или соседские участки. За создание помех на дороге можно получить штраф. Что будет весьма неприятным итогом доброго порыва, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что в случае, если дворовая территория не убирается управляющей компанией, жильцам следует действовать последовательно. По словам эксперта по ЖКХ, сначала необходимо обратиться в саму обслуживающую организацию, а при отсутствии реакции — зафиксировать обращение официально.

Если двор долгое время остается заваленным, а ходить по нему страшно, для решения проблемы можно сначала позвонить своей обслуживающей компании. При отсутствии реакции полезно будет отправить обращение через приложение «Госуслуги.Дом», чтобы ваше сообщение зафиксировали официально. Если игнорирование уборки продолжается, можно отправить жалобу в жилищную инспекцию на действия управляющей компании. Для таких организаций предусмотрены серьезные последствия за нарушение правил, ведь по статье 14.1.3 КоАП РФ их могут наказать на сумму до 300 тыс. рублей, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что неправильная уборка снега на даче при его попадании на дорогу и другие участки общего пользования может привести к штрафам. По его словам, сам по себе неубранный снег на частной территории не повод для денежного взыскания.