Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 21:54

Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре

Дворцов: штраф за эротические фото в Большом театре должен быть 500 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Большой театр не место для эротических фото, администрации за подобные выходки нужно ввести штраф не меньше чем 500 тыс. рублей, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Эксперт отметил, что популярные селфи на бордюрах в ложах не говорят о всеобщей культурной деградации, а лишь о менталитете отдельных девушек, которые это делают.

Что делают они? Показывают себя любимых, а еще уровень своего менталитета и ценностей. Если девочки хотят хайпануть, то это плохой хайп для продвижения личного бренда. Я бы посоветовал администрации Большого театра за подобные выходки ввести штраф не меньше чем 500 тысяч рублей. Пусть эти деньги пойдут на благие дела. А человек поймет раз и навсегда, что так делать в театре не нужно, — сказал Дворцов.

В конце 2025 года ведущая телеканала «Россия 24» Мария Григорьева перед началом спектакля «Дочь фараона» запечатлела себя в ложе Большого театра, лежа на бортике, и выложила фото в Сеть.

На днях примеру ведущей последовала Дарья Коновалова, модель, бывшая гражданская жена Бориса Березовского. Посетив Большой театр, она сделала фото на бортике ложи: в мини-юбке и топе с глубоким декольте приняла позу лотоса. Сейчас десятки девушек выкладывают подобные посты из Большого театра.

Ранее Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» сказал, что необходимо усилить контроль за соблюдением норм поведения в культурных учреждениях. Так он отреагировал на скандал, связанный с эпатажными снимками в стенах Большого театра.

Большой театр
фотографии
блогеры
модели
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК
В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак
Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января
В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских
Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем
Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре
Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала
В Польше приоткрыли завесу тайны над похищением Янтарной комнаты
В Роскомнадзоре высказались о новых ограничениях в отношении Telegram
Синоптик рассказал, ослабнут ли морозы в Петербурге к Крещению
Стас «Ай, как просто!» захотел «запастить» ипотеками ради спасения семьи
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией
В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»
«Возмущение на высоких широтах»: на планету обрушилась магнитная буря
Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали
Как у узбекской бабушки: готовим идеальную слоеную самсу в домашней духовке
В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света
Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве
Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года
«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.