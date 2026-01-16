Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре Дворцов: штраф за эротические фото в Большом театре должен быть 500 тыс. рублей

Большой театр не место для эротических фото, администрации за подобные выходки нужно ввести штраф не меньше чем 500 тыс. рублей, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Эксперт отметил, что популярные селфи на бордюрах в ложах не говорят о всеобщей культурной деградации, а лишь о менталитете отдельных девушек, которые это делают.

Что делают они? Показывают себя любимых, а еще уровень своего менталитета и ценностей. Если девочки хотят хайпануть, то это плохой хайп для продвижения личного бренда. Я бы посоветовал администрации Большого театра за подобные выходки ввести штраф не меньше чем 500 тысяч рублей. Пусть эти деньги пойдут на благие дела. А человек поймет раз и навсегда, что так делать в театре не нужно, — сказал Дворцов.

В конце 2025 года ведущая телеканала «Россия 24» Мария Григорьева перед началом спектакля «Дочь фараона» запечатлела себя в ложе Большого театра, лежа на бортике, и выложила фото в Сеть.

На днях примеру ведущей последовала Дарья Коновалова, модель, бывшая гражданская жена Бориса Березовского. Посетив Большой театр, она сделала фото на бортике ложи: в мини-юбке и топе с глубоким декольте приняла позу лотоса. Сейчас десятки девушек выкладывают подобные посты из Большого театра.

Ранее Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» сказал, что необходимо усилить контроль за соблюдением норм поведения в культурных учреждениях. Так он отреагировал на скандал, связанный с эпатажными снимками в стенах Большого театра.