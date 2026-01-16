Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 16:43

В Госдуме обсудят возможность ускорить рассмотрение жалоб авиапассажиров

Депутат Нилов: сроки рассмотрения жалоб необходимо сократить до пяти дней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сроки рассмотрения жалоб авиапассажиров необходимо сократить с 30 до 5 дней, заявил RTVI председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что такая инициатива защищает права пассажиров.

Многие авиакомпании распоясались. Надменность, хамство и издевательство невозможно терпеть. Явно 30 дней — это срок, который позволяет затянуть время, и это негативно влияет на весь процесс защиты прав авиапассажиров, — рассказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что такая мера особенно актуальна в связи с частым закрытием аэропортов. По его словам, это также поможет пассажирам быстрее решать вопросы утери багажа, задержек или перенаправления рейсов.

Ранее юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал, что пассажиры, багаж которых оказался утерян, могут рассчитывать на компенсацию реальных расходов. По его словам, компания будет обязана возместить затраты на купленные вещи первой необходимости.

