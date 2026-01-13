Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:52

Юрист объяснил, как взыскать компенсацию за потерянный багаж

Юрист Шалоносов: за утерю багажа можно получить компенсацию реальных расходов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пассажиры, багаж которых оказался утерян, могут рассчитывать на компенсацию реальных расходов, рассказал «Радио 1» юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов. По его словам, компания будет обязана возместить затраты на купленные вещи первой необходимости.

Факт найденного багажа не снимает обязанности авиакомпании выплатить вам по чекам за купленные вещи, — рассказал Шалоносов.

Юрист подчеркнул, что пассажирам обязательно нужно написать заявление о розыске багажа. Он посоветовал также не экономить на страховке — цены на такую услугу обычно составляют около трех тысяч рублей, стоимость содержимого чемодана часто в разы выше.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что перед сдачей багажа в аэропорту лучше задекларировать все дорогие вещи. Он отметил, что лучше заранее ознакомиться с правилами конкретного перевозчика.

туристы
багаж
перелеты
потери
