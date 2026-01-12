Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах вступили в силу Международная ассоциация IATA запретила провозить пауэрбанки в багаже самолетов

С 1 января 2026 года вступают в силу обновленные правила Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), касающиеся перевозки портативных зарядных устройств. Пауэрбанки и гаджеты с литий-ионными аккумуляторами теперь полностью запрещено сдавать в багаж — их можно брать исключительно в салон самолета, но и здесь действует ряд строгих ограничений.

Изменения затронут привычки многих пассажиров. Помимо запрета на провоз в багажном отделении, новые нормы регламентируют использование устройств на борту. В частности, запрещено заряжать от внешних аккумуляторов телефоны или ноутбуки во время критических фаз полета: руления, взлета и посадки. Это связано с требованиями безопасности и необходимостью минимизировать риски.

Место хранения пауэрбанка в салоне также строго определено. Устройство должно находиться под сиденьем перед пассажиром или в кармане спинки впереди стоящего кресла. Это позволяет быстро получить к нему доступ в случае необходимости.

Также отмечается, что перевозка на верхних полках салона не допускается, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что внешний аккумулятор загорелся на борту самолета Boeing 737-8 MAX южнокорейской авиакомпании T-Way. Инцидент произошел на высоте 10,6 тыс. метров.