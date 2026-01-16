«Что-то сломалось»: Мясников рухнул с тренажера для прыжков Врач Мясников упал с тренажера для прыжков во время съемок своей программы

Врач и телеведущий Александр Мясников упал во время съемок программы «Доктор Мясников», тестируя тренажеры для прыжков — джамперы. Врач не смог удержать равновесие, балансируя на баланс-борде. Видео с инцидентом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Что-то у меня сломалось. Основной принцип долголетия — не будь дураком. Таким, как я. Целее будешь, — сказал медик, сидя на полу.

Ранее Александр Мясников признал свою ошибку в том, что раньше не придавал значения жалобам женщин на боль в груди. По его словам, вместо госпитализации он ставил диагноз «невралгия» и отправлял пациенток домой. Оказалось, что у каждой третьей из таких женщин диагностируют стенокардию. Позже он узнал, что в США таких женщин обязательно помещают под наблюдение.

Ведущий также выразил мнение, что почти 90% жалоб пациентов на врачей возникают из-за того, что те не разговаривают с пациентами. По его словам, врачи, к примеру, часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследования. Также Мясников отметил, что некоторые россияне больше верят антинаучным утверждениям о медицине, чем доказанным медицинским советам.