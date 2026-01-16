Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 23:22

«Что-то сломалось»: Мясников рухнул с тренажера для прыжков

Врач Мясников упал с тренажера для прыжков во время съемок своей программы

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Врач и телеведущий Александр Мясников упал во время съемок программы «Доктор Мясников», тестируя тренажеры для прыжков — джамперы. Врач не смог удержать равновесие, балансируя на баланс-борде. Видео с инцидентом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Что-то у меня сломалось. Основной принцип долголетия — не будь дураком. Таким, как я. Целее будешь, — сказал медик, сидя на полу.

Ранее Александр Мясников признал свою ошибку в том, что раньше не придавал значения жалобам женщин на боль в груди. По его словам, вместо госпитализации он ставил диагноз «невралгия» и отправлял пациенток домой. Оказалось, что у каждой третьей из таких женщин диагностируют стенокардию. Позже он узнал, что в США таких женщин обязательно помещают под наблюдение.

Ведущий также выразил мнение, что почти 90% жалоб пациентов на врачей возникают из-за того, что те не разговаривают с пациентами. По его словам, врачи, к примеру, часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследования. Также Мясников отметил, что некоторые россияне больше верят антинаучным утверждениям о медицине, чем доказанным медицинским советам.

Читайте также
Доктор Мясников перечислил методы борьбы с гипертонией без лекарств
Здоровье/красота
Доктор Мясников перечислил методы борьбы с гипертонией без лекарств
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Здоровье/красота
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра
Великобритания
Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра
Диетолог предупредила о смертельной опасности горячих и острых блюд
Здоровье/красота
Диетолог предупредила о смертельной опасности горячих и острых блюд
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Семья и жизнь
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Александр Мясников
врачи
тренажёры
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Севастополем нависла угроза воздушной атаки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 января 2026 года
Приметы 17 января — Зосима Пчельник: как «забить» черта?
Мировой рекорд, слухи о раке, тайные ухажеры: как живет Мастеркова
Юрист раскрыл, кого могут наказать за порезанную руку россиянки
Путин заявил о пользе боевых дронов в мирной жизни
«Я закричала»: россиянка о перерезанной коньком руке в Татарстане
Путин рассказал, когда власти и бизнес обсудят план внедрения языковых ИИ
В небе над российскими регионами отразили групповую атаку БПЛА
«Что-то сломалось»: Мясников рухнул с тренажера для прыжков
Мужчина нашел обручальное кольцо жены спустя 48 лет после потери
Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК
В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак
Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января
В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских
Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем
Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре
Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала
В Польше приоткрыли завесу тайны над похищением Янтарной комнаты
В Роскомнадзоре высказались о новых ограничениях в отношении Telegram
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.