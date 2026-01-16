Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 22:47

Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сильные холода не покидают европейскую часть страны, в том числе и ее южную половину. Метели и порывистые ветра будут бушевать за Уралом, а в континентальных районах Сибири трещат 50-градусные морозы. И практически нигде нет положительных температур. С прогнозом погоды в РФ на неделе с 19 по 25 января NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Куда придут аномальные морозы

В Москве 19 января облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в столице минус 10–12 градусов, по области — в диапазоне от −9 до −14. Днем в городе от −4 до −6, по области местами до −9, на дорогах гололедица.

Во вторник в столичном регионе сохранится облачная погода с небольшими снегопадами. В ночь на 22 января термометры покажут от −4 до −9, днем — минус 1–6 градусов.

Со среды начнется похолодание, днем 21 января местами пройдет снег, столбики термометров опустятся до 3–8 градусов ниже нуля, в ночные часы подморозит местами до −10. Ближе к выходным воздух остынет местами до минус 16–18 градусов.

В соседних регионах (Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях) в начале недели от −7 до −14 градусов в ночное время, днем местами потеплеет до −2, в последующие дни местами около нуля, по ночам до −10, к выходным, как и в столичном регионе, ожидается понижение температурного фона.

На юге Центрального федерального округа снег разной интенсивности, при этом здесь будет холоднее, чем на севере: местами в начале недели по ночам до −17, днем от −3 до −9 градусов. Аномально холодная погода 19 января прогнозируется в Брянской, Орловской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Где сохранятся небольшие островки тепла

В Петербурге и Ленинградской области относительно тепло: в начале недели от −1 до −6 градусов по ночам, днем от +1 до −5, местами снег и мокрый снег. С середины периода начнется похолодание, по ночам до −9 градусов, днем — от −2 до −7.

Погода в Санкт-Петербурге Погода в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Карелии, Новгородской, Псковской и Мурманской областях по ночам от −5 до −13 градусов с падением температуры к середине недели. Днем в понедельник и вторник от −1 до −6, затем подморозит до минус 6–11 градусов.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в первой половине недели снегопады с постепенным понижением температурного фона. В понедельник ночью минус 8–13, днем — минус 5–10 градусов. Во вторник подморозит соответственно до 13–18 и 11–16 градусов ниже нуля, со среды морозы усилятся по ночам местами до −26, а днем — от −17 до −22 градусов, осадки при этом прекратятся.

На севере Приволжского федерального округа также будет постепенно подмораживать: в понедельник 4–9 градусов ниже нуля днем и 9–14 ночью, во второй половине периода днем от −12 до −17, по ночам — минус 15–20. Практически ежедневно здесь ожидаются снегопады, наиболее сильные в Пермском крае.

Где разыграется непогода с гололедом и осадками

В южных районах Приволжья (южнее Татарстана) наиболее морозная погода ожидается в начале недели, аномальные холода прогнозируются в Пензенской области. По ночам здесь столбики термометров опустятся до минус 11–16 градусов и ниже, днем на протяжении недели от −6 до −11, со среды ночные морозы ослабнут до минус 9–14 градусов. На протяжении всей рабочей недели здесь будет идти снег.

Аномальные морозы ударят в Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. Местами 19 января здесь до −19 градусов, а днем — минус 7–12. В последующие дни потеплеет до минус 8–13 градусов по ночам и минус 3–9 — в дневные часы. В понедельник без осадков, затем местами начнется снег.

На Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа осадки в разном виде по ночам от −4 до −10, днем от +2 до −5. В районе Новороссийска в ночь на понедельник не исключен ветер с порывами 24–29 метров в секунду. В Сочи и горах Кавказа ожидается налипание мокрого снега с гололедно-изморозевыми явлениями.

Погода в Екатеринбурге Погода в Екатеринбурге Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В центре и на юге Урала снегопады, наиболее сильные 19 января в Свердловской и Челябинской областях. В начале недели по ночам от −17 до −22, днем минус 13–18 градусов. К среде похолодает до 24–29 градусов мороза по ночам и до минус 21–26 — в дневные часы.

Где установятся самые сильные морозы

Аномальные морозы установились на юге Сибири. В понедельник в Новосибирской области местами столбики термометров опустятся до −42 градусов, в Алтайском крае — до −44, в Тыве и Хакасии — до −45, в Томской и Кемеровской областях, а также Республике Алтай — до −47, центральных районах Красноярского края — до −50, на юге Красноярья — до −46.

Преобладающая температура на юге Западной Сибири в ночные часы будет колебаться от −26 до −36 градусов, днем — от −19 до −29, местами снегопады. На юге Восточной Сибири — примерно на пять-шесть градусов холоднее и осадки здесь не ожидаются.

На севере Красноярья преимущественно от −30 до −35 градусов в ночные часы, днем — от −24 до −31, снег. На Таймыре в понедельник ожидается метель при ветре 15–20 метров в секунду.

В Якутии на протяжении недели местами будут идти снегопады разной степени интенсивности. В понедельник на арктическом побережье ветер 18–23 метра в секунду. Преобладающая температура 19 января от −31 до −36 градусов ночью и минус 28–33 — в дневное время. Затем начнется похолодание до −39 градусов в среду ночью. Местами на востоке республики подморозит до −45 и ниже.

Аномально холодная погода в начале недели прогнозируется в Бурятии. Местами столбики термометров здесь опустятся до −44 градусов. В Улан-Удэ по ночам подморозит до минус 34–36, днем максимальная температура составит −25 градусов. Здесь будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах республики не исключены снегопады.

Горожане откапывают автомобиль во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Горожане откапывают автомобиль во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в городе выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в городе выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Обледенелый балкон во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Обледенелый балкон во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Где ждать метелей с порывистым ветром

На Камчатке в понедельник ожидается снег, на севере полуострова метель и ветер 25–30 метров в секунду. Преобладающая температура на полуострове от −16 до −26 градусов в ночные часы, днем — от −16 до −21 в начале недели, к середине периода потеплеет до минус 9–14. В Петропавловске-Камчатском и на юге полуострова по ночам минус 9–12, днем — минус 3–7 градусов.

В Еврейской автономной и Амурской областях, а также на юге Хабаровского края снегопады будут идти на всем протяжении рабочей недели при весьма морозной погоде. Преобладающая температура по ночам ожидается в диапазоне от −27 до −33 градусов, днем — минус 18–23.

В Приморье и на Сахалине от −16 до −22 градусов в ночное время, в дневные часы — минус 9–15, снегопады, наибольшая их вероятность — во вторник и среду.

Читайте также:

Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет −30?

«Сибирский удар» заморозит Европу: какая погода ждет Москву в феврале

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата

погода
прогноз погоды
январь
морозы
аномальный холод
снегопады
метели
Гидрометцентр
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Севастополем нависла угроза воздушной атаки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 января 2026 года
Приметы 17 января — Зосима Пчельник: как «забить» черта?
Мировой рекорд, слухи о раке, тайные ухажеры: как живет Мастеркова
Юрист раскрыл, кого могут наказать за порезанную руку россиянки
Путин заявил о пользе боевых дронов в мирной жизни
«Я закричала»: россиянка о перерезанной коньком руке в Татарстане
Путин рассказал, когда власти и бизнес обсудят план внедрения языковых ИИ
В небе над российскими регионами отразили групповую атаку БПЛА
«Что-то сломалось»: Мясников рухнул с тренажера для прыжков
Мужчина нашел обручальное кольцо жены спустя 48 лет после потери
Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК
В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак
Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января
В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских
Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем
Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре
Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала
В Польше приоткрыли завесу тайны над похищением Янтарной комнаты
В Роскомнадзоре высказались о новых ограничениях в отношении Telegram
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.