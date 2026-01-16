Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января

Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января

Сильные холода не покидают европейскую часть страны, в том числе и ее южную половину. Метели и порывистые ветра будут бушевать за Уралом, а в континентальных районах Сибири трещат 50-градусные морозы. И практически нигде нет положительных температур. С прогнозом погоды в РФ на неделе с 19 по 25 января NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Куда придут аномальные морозы

В Москве 19 января облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в столице минус 10–12 градусов, по области — в диапазоне от −9 до −14. Днем в городе от −4 до −6, по области местами до −9, на дорогах гололедица.

Во вторник в столичном регионе сохранится облачная погода с небольшими снегопадами. В ночь на 22 января термометры покажут от −4 до −9, днем — минус 1–6 градусов.

Со среды начнется похолодание, днем 21 января местами пройдет снег, столбики термометров опустятся до 3–8 градусов ниже нуля, в ночные часы подморозит местами до −10. Ближе к выходным воздух остынет местами до минус 16–18 градусов.

В соседних регионах (Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях) в начале недели от −7 до −14 градусов в ночное время, днем местами потеплеет до −2, в последующие дни местами около нуля, по ночам до −10, к выходным, как и в столичном регионе, ожидается понижение температурного фона.

На юге Центрального федерального округа снег разной интенсивности, при этом здесь будет холоднее, чем на севере: местами в начале недели по ночам до −17, днем от −3 до −9 градусов. Аномально холодная погода 19 января прогнозируется в Брянской, Орловской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Где сохранятся небольшие островки тепла

В Петербурге и Ленинградской области относительно тепло: в начале недели от −1 до −6 градусов по ночам, днем от +1 до −5, местами снег и мокрый снег. С середины периода начнется похолодание, по ночам до −9 градусов, днем — от −2 до −7.

Погода в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Карелии, Новгородской, Псковской и Мурманской областях по ночам от −5 до −13 градусов с падением температуры к середине недели. Днем в понедельник и вторник от −1 до −6, затем подморозит до минус 6–11 градусов.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в первой половине недели снегопады с постепенным понижением температурного фона. В понедельник ночью минус 8–13, днем — минус 5–10 градусов. Во вторник подморозит соответственно до 13–18 и 11–16 градусов ниже нуля, со среды морозы усилятся по ночам местами до −26, а днем — от −17 до −22 градусов, осадки при этом прекратятся.

На севере Приволжского федерального округа также будет постепенно подмораживать: в понедельник 4–9 градусов ниже нуля днем и 9–14 ночью, во второй половине периода днем от −12 до −17, по ночам — минус 15–20. Практически ежедневно здесь ожидаются снегопады, наиболее сильные в Пермском крае.

Где разыграется непогода с гололедом и осадками

В южных районах Приволжья (южнее Татарстана) наиболее морозная погода ожидается в начале недели, аномальные холода прогнозируются в Пензенской области. По ночам здесь столбики термометров опустятся до минус 11–16 градусов и ниже, днем на протяжении недели от −6 до −11, со среды ночные морозы ослабнут до минус 9–14 градусов. На протяжении всей рабочей недели здесь будет идти снег.

Аномальные морозы ударят в Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. Местами 19 января здесь до −19 градусов, а днем — минус 7–12. В последующие дни потеплеет до минус 8–13 градусов по ночам и минус 3–9 — в дневные часы. В понедельник без осадков, затем местами начнется снег.

На Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа осадки в разном виде по ночам от −4 до −10, днем от +2 до −5. В районе Новороссийска в ночь на понедельник не исключен ветер с порывами 24–29 метров в секунду. В Сочи и горах Кавказа ожидается налипание мокрого снега с гололедно-изморозевыми явлениями.

Погода в Екатеринбурге Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В центре и на юге Урала снегопады, наиболее сильные 19 января в Свердловской и Челябинской областях. В начале недели по ночам от −17 до −22, днем минус 13–18 градусов. К среде похолодает до 24–29 градусов мороза по ночам и до минус 21–26 — в дневные часы.

Где установятся самые сильные морозы

Аномальные морозы установились на юге Сибири. В понедельник в Новосибирской области местами столбики термометров опустятся до −42 градусов, в Алтайском крае — до −44, в Тыве и Хакасии — до −45, в Томской и Кемеровской областях, а также Республике Алтай — до −47, центральных районах Красноярского края — до −50, на юге Красноярья — до −46.

Преобладающая температура на юге Западной Сибири в ночные часы будет колебаться от −26 до −36 градусов, днем — от −19 до −29, местами снегопады. На юге Восточной Сибири — примерно на пять-шесть градусов холоднее и осадки здесь не ожидаются.

На севере Красноярья преимущественно от −30 до −35 градусов в ночные часы, днем — от −24 до −31, снег. На Таймыре в понедельник ожидается метель при ветре 15–20 метров в секунду.

В Якутии на протяжении недели местами будут идти снегопады разной степени интенсивности. В понедельник на арктическом побережье ветер 18–23 метра в секунду. Преобладающая температура 19 января от −31 до −36 градусов ночью и минус 28–33 — в дневное время. Затем начнется похолодание до −39 градусов в среду ночью. Местами на востоке республики подморозит до −45 и ниже.

Аномально холодная погода в начале недели прогнозируется в Бурятии. Местами столбики термометров здесь опустятся до −44 градусов. В Улан-Удэ по ночам подморозит до минус 34–36, днем максимальная температура составит −25 градусов. Здесь будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах республики не исключены снегопады.

Горожане откапывают автомобиль во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в городе выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Обледенелый балкон во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Где ждать метелей с порывистым ветром

На Камчатке в понедельник ожидается снег, на севере полуострова метель и ветер 25–30 метров в секунду. Преобладающая температура на полуострове от −16 до −26 градусов в ночные часы, днем — от −16 до −21 в начале недели, к середине периода потеплеет до минус 9–14. В Петропавловске-Камчатском и на юге полуострова по ночам минус 9–12, днем — минус 3–7 градусов.

В Еврейской автономной и Амурской областях, а также на юге Хабаровского края снегопады будут идти на всем протяжении рабочей недели при весьма морозной погоде. Преобладающая температура по ночам ожидается в диапазоне от −27 до −33 градусов, днем — минус 18–23.

В Приморье и на Сахалине от −16 до −22 градусов в ночное время, в дневные часы — минус 9–15, снегопады, наибольшая их вероятность — во вторник и среду.

Читайте также:

Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет −30?

«Сибирский удар» заморозит Европу: какая погода ждет Москву в феврале

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата