16 января 2026 в 22:32

В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Суд оштрафовал бывшего учителя школы в Краснодаре, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Там отметили, что он позволил себе отпустить нелицеприятное замечание в адрес русских на уроке.

Речь идет об аудиозаписи в местных соцсетях: учитель алгебры грубо говорит об учениках. Также он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески. В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара информировали, что учителя уже уволили, в школе было проведено расследование.

Ранее учителя истории из Самаркандской области Узбекистана приговорили к 12 суткам административного ареста за оскорбление в соцсетях пророка Мухаммеда. Пользователи жаловались на его резонансные высказывания и требовали привлечь педагога к ответственности. Также появилась информация о задержании жителя Пахтачийского района. Выяснилось, что он работал учителем в одной из местных школ. Мужчине вменяют статью «Изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду».

До этого лидер партии «Справедливая Россия» глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что в России нужно установить административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. Политик подчеркнул, что главная цель предлагаемой меры — не карательная, а превентивная, направленная на предотвращение конфликтов в образовательной среде.

