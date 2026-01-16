Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем

Ярким объектом в небе над Пермским краем мог быть метеорит или фрагмент космического мусора, сообщил РИА Новости сотрудник пермского планетария Виталий Францев. По его словам, в настоящее время на орбите Земли находится более 11 тыс. действующих спутников, их число продолжает увеличиваться.

Больше всего это похоже на вхождение в плотные слои атмосферы искусственного спутника Земли. Он сгорел в плотных слоях, — сказал Францев.

