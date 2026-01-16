Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 22:06

Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем

Эксперт Францев: яркий объект в небе Пермского края мог быть космическим мусором

Фото: Pixabay
Ярким объектом в небе над Пермским краем мог быть метеорит или фрагмент космического мусора, сообщил РИА Новости сотрудник пермского планетария Виталий Францев. По его словам, в настоящее время на орбите Земли находится более 11 тыс. действующих спутников, их число продолжает увеличиваться.

Больше всего это похоже на вхождение в плотные слои атмосферы искусственного спутника Земли. Он сгорел в плотных слоях, — сказал Францев.

Ранее северное сияние появилось в небе над Пермским краем и Мурманской областью. Жителям этих регионов благодаря ясной погоде выпала возможность насладиться зеленым свечением и звездами.

До этого старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил, что открытый в среду астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей. По его словам, номинальная орбита небесного тела проходит на расстоянии всего 3 тыс. километров от центра планеты, что с высокой вероятностью указывает на столкновение.

Кроме того, группа ученых под руководством специалистов Санкт-Петербургского университета впервые выявила минерал аммония в метеорите Orgueil. Открытие расширяет представления о возможных источниках зарождения жизни.

планетарии
спутники
метеориты
Пермский край
