18 января 2026 в 15:03

Названа дата начала астрономической весны

Астрономическая весна начнется вечером 20 марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Астрономическая весна в 2026 году наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени, сообщили РИА Новости в Московском планетарии. В указанный день Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, а продолжительность светлого и темного времени суток составит по 12 часов. С этой же даты в Южном полушарии Земли начнется астрономическая осень.

Астрономическая весна — весеннее равноденствие — 20 марта 2026 года в 17:46 по московскому времени, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в 2026 году Пасха, Светлое Христово Воскресение, будет отмечаться 12 апреля. Праздник посвящен воскресению Иисуса Христа. Этот день символизирует торжество жизни над смертью, духовное обновление и надежду на спасение.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники. По ее словам, рабочих дней будет 247. При этом в производственном календаре не учитывается возможный отпуск сотрудника, поэтому к этим цифрам можно добавлять еще 28 дней.

