Названа дата начала астрономической весны

Астрономическая весна в 2026 году наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени, сообщили РИА Новости в Московском планетарии. В указанный день Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, а продолжительность светлого и темного времени суток составит по 12 часов. С этой же даты в Южном полушарии Земли начнется астрономическая осень.

Ранее стало известно, что в 2026 году Пасха, Светлое Христово Воскресение, будет отмечаться 12 апреля. Праздник посвящен воскресению Иисуса Христа. Этот день символизирует торжество жизни над смертью, духовное обновление и надежду на спасение.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники. По ее словам, рабочих дней будет 247. При этом в производственном календаре не учитывается возможный отпуск сотрудника, поэтому к этим цифрам можно добавлять еще 28 дней.