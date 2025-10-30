В месте исчезновения Усольцевых ранее пропадали люди

Семья Усольцевых была не единственным случаем странных исчезновений людей в районе Минской петли, передает Telegram-канал SHOT. Шесть лет назад там пропал КМС по спортивному ориентированию, его так и не нашли.

Летом 2019 года в этом районе исчез 67-летний кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, он отправился с друзьями в лес у поселка Мина в Партизанском районе. Знакомые Шатыгина хорошо знали эту местность, в лесу их группа из пяти человек разделилась. Обратно Владимир не вернулся. К его поискам подключили МЧС, кинологов и волонтеров, но потерявшегося грибника так и не обнаружили. Были свидетельства местных рыбаков, которые якобы видели раненого Шатыгина, но ни одна из наводок не подтвердилась.

О пропаже Усольцевых стало известно 28 сентября. Супруги с пятилетней дочкой отправились в поход к горе Буратинка, после этого связь с ними была потеряна. В поисках семьи приняли участие 1400 человек, но в тайге не было обнаружено ни одного следа семейства.

Исчезновение группы туристов вызвало массу теорий. Туристический гид Алексей Исиченко предположил, что Усольцевы могли оказаться в ловушке. Он отметил, что гора Алат, как и все Кутурчинское Белогорье, представляет собой хаотичное нагромождение камней, что делает поиски пропавших крайне затруднительными.