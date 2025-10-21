«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы Гид Исиченко: пропавшая в тайге семья Усольцевых могла оказаться в ловушке

Пропавшая в тайге под Красноярском семья Усольцевых могла оказаться в ловушке, заявил в беседе с aif.ru туристический гид Алексей Исиченко. По его словам, гора Алат, как и все Кутурчинское Белогорье, представляет собой хаотичное нагромождение камней, что делает поиски пропавших крайне затруднительными.

На пути к вершине горы Алат тысячи камней и курумников — провалов глубиной два, три и пять метров. Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что маршрут крайне сложный и точно не подходит для похода одним днем, особенно с маленьким ребенком. Исиченко также рассказал, что тайга, где пропали Усольцевы, имеет свою зловещую историю. В частности, он вспомнил странную историю, произошедшую в 2019 году.

В 2019 году пропал человек, тоже примерно в тех же местах, что и Усольцевы. Не нашли его. Ничего от него не нашли вообще, — уточнил гид.

Ранее сообщалось, что полиция возобновила поисковые мероприятия из-за новых улик. По мнению альпиниста и спасателя Дениса Киселева, необычным выглядит тот факт, что новые данные появились спустя месяц после загадочного исчезновения семьи.

До этого стало известно, что в месте, где пропала семья Усольцевых, волонтеры нашли кости диких животных, а также их следы. Один из добровольцев рассказал журналистам, что во время поисков также встречались и живые дикие звери.