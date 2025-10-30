Авиабомба вмолотила в землю пункт дислокации егерской бригады ВСУ

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 09:29

Фото: МО РФ

Российские войска поразили пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, удар был нанесен авиабомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Цель располагалась в районе населенного пункта Кияница.

На Сумском направлении в районе Кияницы ударом ФАБ-1500 с УМПК уничтожен пункт временной дислокации 71 оебр ВСУ. Потери противника составили до двух десятков человек убитыми и ранеными, а также до четырех единиц техники, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа украинской армии была уничтожена.

До этого появилось видео атаки российских ударных дронов на железнодорожный состав в Сумской области. На кадрах видно, как беспилотники поражают технику, предположительно, перевозившую топливо для ВСУ. В районе населенного пункта Черноплатово возник масштабный пожар и густой дым. Минобороны РФ не комментировало данную публикацию.

