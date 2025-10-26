В районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли контратаку, которая закончилась неудачей, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. В результате штурмовая группа была уничтожена.

ВСУ попытались провести контратаку в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Штурмовая группа заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена комплексным огневым поражением, — поделился источник.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Волчанске российские войска контролируют 70% территории. За две недели группировка «Север» освободила значительную часть города. Российские войска также окружили 31 батальон ВСУ в Красноармейске и Димитрове, включая соединения ВДВ и егерской бригады.

До этого Герасимов доложил об окружении подразделений ВСУ в Красноармейске и Димитрова (Покровск и Мирноград). В кольце оказались 31 батальон ВСУ, включая 25-ю воздушно-десантную, 79-ю десантно-штурмовую, 68-ю егерскую бригады, 35-ю и 38-ю бригады морской пехоты, 425-й отдельный штурмовой полк, а также 153-ю и 155-ю механизированные бригады, сообщил Герасимов на совещании.