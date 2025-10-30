Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 08:34

Убивший более 30 пенсионерок поволжский маньяк хочет обжаловать высшую меру

Поволжский маньяк Тагиров обжаловал приговор в Верховном суде

Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Убивший 31 пенсионерку поволжский маньяк Радик Тагиров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде РФ, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В частности, он направил собственную кассационную жалобу на приговор в судебную коллегию по уголовным делам. Дата ее рассмотрения в настоящее время не назначена.

По мнению Тагирова, приговор является «незаконным, необоснованным и несправедливым, подлежащим отмене с возвращением уголовного дела прокурору в связи с непричастностью к совершению инкриминируемых преступлений». На суде было доказано, что фигурант находил одиноких пенсионерок, чтобы под видом работника коммунальной службы попасть к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги. Его задержали в декабре 2020 года.

Ранее бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Андрей Супруненко заявил, что Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк, нельзя выпускать на свободу. По его словам, преступник «не успокоится». Супруненко также уверен, что, если маньяка отпустить, в течение недели «будет несколько трупов».

