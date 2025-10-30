Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 09:42

Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток

Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток и туалетной бумаги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Подмосковья Андрей Воробьев обратился к руководителю Минпромторга Антону Алиханову с предложением о введении дополнительной идентификации для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги, сообщил «Коммерсант». Идея политика направлена на борьбу с массовыми засорами в системах водоотведения, вызванными незнанием потребителями правил утилизации.

Воробьев подчеркнул, что засорение нерастворимыми материалами, изготовленными на основе синтетических волокон, является одной из наиболее острых проблем в российской сфере ЖКХ. Губернатор привел данные: на отдельных локальных очистных сооружениях в Подмосковье ежедневно собирается около 20 тонн мусора, до 80% которого составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.

Губернатор считает, что дополнительное обозначение на упаковке повысит уровень информирования граждан о правильных способах утилизации. В конечном счете, это должно снизить число засоров, улучшить экологическую обстановку и сократить расходы на дорогостоящее обслуживание и ремонт коммунальной инфраструктуры.

Ранее Воробьев вручил награды лучшим участникам движения «Волонтеры Подмосковья», созданного в 2020 году. В него вошло свыше 130 добровольческих и молодежных организаций, в которых состоит более 60 тыс. активистов.

