18 августа 2025 в 18:47

В Госдуме раскрыли, как Трамп воспринимает Зеленского на самом деле

Депутат Милонов: Трамп относится к Зеленскому, как к туалетной бумаге

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому как к туалетной бумаге, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru. По его мнению, для главы Соединенных Штатов его коллега с Украины является недоразумением, от которого он пытается избавиться.

Что может Трамп сделать с Зеленским? Да что угодно, может выгнать. Трамп относится к Зеленскому как к туалетной бумаге: может взять его за лицо и вытереть им любую часть своего тела. Зеленский — не субъект международных отношений, это просто недоразумение, которое досталось Трампу, и Трамп пытается от этого недоразумения избавиться, — сказал парламентарий.

Ранее журналисты издания Politico заявили, что президент США еще до предстоящей встречи в Вашингтоне начал оказывать давление на украинского лидера. По информации газеты, его заявление о том, что именно Украина должна взять на себя ответственность за завершение кризиса, заметно отличается от красной ковровой дорожки для главы России Владимира Путина.

