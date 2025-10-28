Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:46

В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре

Депутат Говырин: в ноябре будет введена детализированная маркировка лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ноябре 2025 года в странах Евразийского экономического союза вступают в силу изменения, согласно которым необходимо будет маркировать лекарства, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, по новым правилам на препаратах со сроком годности свыше 365 дней нужно указывать дату выпуска с точностью до дня.

С 12 ноября 2025 года в странах ЕАЭС будет введена более детализированная система маркировки лекарственных и ветеринарных средств. Для препаратов со сроком годности более одного года обязательным станет указание дня, месяца и года выпуска. В случае препаратов со сроком годности менее одного года допускается использование формата «месяц, год». Для клеточных и тканевых препаратов вводится обязательное указание на наличие клеток человеческого или животного происхождения. Также потребуется информирование о наличии ароматизаторов в составе препаратов, — пояснил Говырин.

Он добавил, что до конца ноября необходимо обеспечить маркировку целого ряда категорий товаров, включая гигиенические средства, смазочные материалы и товары для детей. По словам депутата, несоблюдение требований приведет к запрету продаж немаркированной продукции с 1 декабря 2025 года.

До 30 ноября текущего года необходимо обеспечить маркировку следующих категорий товаров: гигиенические товары, закупленные до 30 сентября 2025 года и выпущенные таможней с 1 октября 2025 года, смазочные материалы, приобретенные до 31 августа 2025 года и выпущенные таможней после 1 сентября 2025 года, а также товары для детей. В рамках последней категории необходимо провести корректировку данных в ранее нанесенной маркировке и использовать предоставленные бесплатные коды. Следует подчеркнуть, что несоблюдение требований с 1 декабря приведет к запрету на продажу немаркированных товаров, — резюмировал Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз автомобильным транспортом товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС. Таким образом, российские юридические лица могут ввозить продукцию из этих стран без документов, подтверждающих статус товаров Евразийского экономического союза.

маркировки
Россия
ЕАЭС
товары
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
