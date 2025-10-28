В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре Депутат Говырин: в ноябре будет введена детализированная маркировка лекарств

В ноябре 2025 года в странах Евразийского экономического союза вступают в силу изменения, согласно которым необходимо будет маркировать лекарства, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, по новым правилам на препаратах со сроком годности свыше 365 дней нужно указывать дату выпуска с точностью до дня.

С 12 ноября 2025 года в странах ЕАЭС будет введена более детализированная система маркировки лекарственных и ветеринарных средств. Для препаратов со сроком годности более одного года обязательным станет указание дня, месяца и года выпуска. В случае препаратов со сроком годности менее одного года допускается использование формата «месяц, год». Для клеточных и тканевых препаратов вводится обязательное указание на наличие клеток человеческого или животного происхождения. Также потребуется информирование о наличии ароматизаторов в составе препаратов, — пояснил Говырин.

Он добавил, что до конца ноября необходимо обеспечить маркировку целого ряда категорий товаров, включая гигиенические средства, смазочные материалы и товары для детей. По словам депутата, несоблюдение требований приведет к запрету продаж немаркированной продукции с 1 декабря 2025 года.

До 30 ноября текущего года необходимо обеспечить маркировку следующих категорий товаров: гигиенические товары, закупленные до 30 сентября 2025 года и выпущенные таможней с 1 октября 2025 года, смазочные материалы, приобретенные до 31 августа 2025 года и выпущенные таможней после 1 сентября 2025 года, а также товары для детей. В рамках последней категории необходимо провести корректировку данных в ранее нанесенной маркировке и использовать предоставленные бесплатные коды. Следует подчеркнуть, что несоблюдение требований с 1 декабря приведет к запрету на продажу немаркированных товаров, — резюмировал Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз автомобильным транспортом товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС. Таким образом, российские юридические лица могут ввозить продукцию из этих стран без документов, подтверждающих статус товаров Евразийского экономического союза.