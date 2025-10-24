Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки Путин разрешил ввоз товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки до декабря

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря 2025 года ввоз автомобильным транспортом товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, российские юридические лица могут ввозить товары из этих стран «без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и (или) нанесения информации». В документе подчеркивается, что такой ввоз при соблюдении установленных условий не будет считаться нарушением таможенного законодательства.

Ранее сообщалось, что многокилометровые очереди из грузовиков скопились на подъезде к контрольно-пропускным пунктам из Казахстана в Россию. Особенно пристальное внимание казахстанских таможенников вызвали машины с товарами, подпадающими под антироссийские санкции. На тот момент своей очереди ждали около 2,5 тыс. фур.

До этого также стало известно, что на границе Казахстана и РФ образовываются многокилометровые пробки из грузовиков и автовозов с товарами из Китая. Это произошло из-за ужесточившегося контроля за контрафактной и нелегальной продукцией.