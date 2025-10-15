Почти три тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию

Многокилометровые очереди из грузовиков скопились на подъезде к контрольно-пропускным пунктам из Казахстана в Россию, сообщает Lenta.ru. Особенно пристальное внимание казахстанских таможенников вызвали машины с товарами, подпадающими под антироссийские санкции. На данный момент своей очереди ждут около 2,5 тысячи фур.

Как оказалось, проблема характерна не только для границы с Россией. Так, огромные очереди из грузовиков скопились на КПП между Казахстаном и Китаем. При этом улучшение ситуации, по словам экспертов, остается под вопросом из-за технических сложностей и неоднозначной позиции Астаны в вопросе санкций Евросоюза.

Отмечается, что ситуация усугубилась в начале октября из-за закрытия всех КПП на границе КНР и Казахстана. Это произошло из-за череды государственных праздников Китая: с 1 по 3 октября в стране отмечался День образования КНР, а 6 октября — Праздник середины осени.

Ранее сообщалось, что в Саратовскую область не пустили две партии сухофруктов и приправ из Казахстана объемом 46,4 тонны. В Россельхознадзоре уточнили, что данные на маркировках продукции не соответствовали сведениям из фитосанитарного сертификата.