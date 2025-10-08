Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:52

В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана

В Саратовскую область не пустили 46 тонн сухофруктов и приправ из Казахстана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Саратовскую область не пустили две партии сухофруктов и приправ из Казахстана, объемом 46,4 тонны, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора. Данные на маркировках продукции не соответствовали сведениям из фитосанитарного сертификата.

Перевозчикам грузов, допустившим нарушение, выдано предписание о возврате продукции на территорию Казахстана, — рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре уточнили, что в Саратовскую область, кроме приправ, пытались ввезти шиповник, сушеные яблоки, урюк и курагу. Нарушения были выявлены в пункте пропуска «Озинки».

Ранее в Федеральной таможенной службе сообщили, что сотрудники таможни в Самаре обнаружили целую партию беспилотных летательных аппаратов из Казахстана при проверке «Газели». Всего было найдено 34 дрона в разобранном виде и один квадрокоптер Mavic с пультом дистанционного управления.

