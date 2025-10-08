В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана

В Саратовскую область не пустили две партии сухофруктов и приправ из Казахстана, объемом 46,4 тонны, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора. Данные на маркировках продукции не соответствовали сведениям из фитосанитарного сертификата.

Перевозчикам грузов, допустившим нарушение, выдано предписание о возврате продукции на территорию Казахстана, — рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре уточнили, что в Саратовскую область, кроме приправ, пытались ввезти шиповник, сушеные яблоки, урюк и курагу. Нарушения были выявлены в пункте пропуска «Озинки».

