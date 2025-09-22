Таможенники нашли в «Газели» крупную партию беспилотников из Казахстана В Самаре таможенники задержали партию разобранных БПЛА из Казахстана

Сотрудники таможни в Самаре обнаружили целую партию беспилотных летательных аппаратов из Казахстана при проверке «Газели», сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Всего было найдено 34 дрона в разобранном виде и один квадрокоптер Mavic с пультом дистанционного управления.

34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке «Газели», которая направлялась в Башкортостан, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в товаросопроводительных документах не было никаких сведений о БПЛА. При этом сопровождавший груз мужчина уверяет, что дроны принадлежат ему. Он утверждает, что использует их для личной видеосъемки.

Ранее во Владивостоке сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли контрабанду техники на сумму более 60 млн рублей. В ходе проверки арестованы 43 мотоцикла известных брендов и 20 единиц специализированной техники, которые незаконно ввозились в страну двумя компаниями-импортерами.