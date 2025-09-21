«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 10:45

Во Владивостоке раскрыли контрабанду техники на десятки миллионов

Во Владивостоке пресечена контрабанда мотоциклов и спецтехники на 60 млн

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во Владивостоке сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли контрабанду техники на сумму более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки арестованы 43 мотоцикла известных брендов и 20 единиц специализированной техники, которые незаконно ввозились в страну двумя компаниями-импортерами.

Нелегальные схемы ввоза техники выявили таможенники во Владивостоке. В результате наложен арест на 43 мотоцикла и 20 единиц спецтехники, стоимость которых оценивается свыше 60 млн рублей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, одна из компаний маскировала строительную технику под запасные части, что позволяло снизить таможенные платежи и избежать уплаты утилизационного сбора. Другая организация занижала таможенную стоимость при декларировании мотоциклов престижных марок.

Ранее уральские таможенники предотвратили крупную контрабанду наличных: 26-летний иностранец попытался незаконно вывезти из аэропорта Екатеринбурга в Душанбе 7 млн рублей. По данным ведомства, сумма в пять раз превысила разрешенный для вывоза без декларирования лимит. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

таможня
контрабанда
транспорт
Владивосток
