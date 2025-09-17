Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 15:32

Уральские таможенники пресекли контрабанду 7 млн рублей

В Екатеринбурге таможенники пресекли попытку вывезти 7 млн рублей в Таджикистан

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В аэропорту Екатеринбурга таможенники пресекли контрабанду 7 млн рублей, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления. Там отметили, что 26-летний иностранец пытался вывезти эти деньги в Душанбе.

7 млн рублей пытался вывезти в Душанбе 26-летний иностранный гражданин, — говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, указанная сумма в пять раз больше, чем можно вывозить за границу без декларирования. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде денежных средств. Мужчине грозит штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы наличных или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево задержали иностранца, пытавшегося незаконно вывезти крупную сумму денежных средств. При досмотре в его нагрудной сумке были обнаружены значительные суммы валюты. По официальному сообщению таможенной службы, у задержанного изъяли $30 тыс. (2,5 млн рублей), €1 тыс. (100 тыс. рублей) и 50 тыс. рублей.

До этого в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у женщины, прибывшей из Франции транзитом через Сербию, незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей.

Россия
Екатеринбург
аэропорты
миллионы
таможенники
Таджикистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.