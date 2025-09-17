Уральские таможенники пресекли контрабанду 7 млн рублей

В аэропорту Екатеринбурга таможенники пресекли контрабанду 7 млн рублей, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления. Там отметили, что 26-летний иностранец пытался вывезти эти деньги в Душанбе.

7 млн рублей пытался вывезти в Душанбе 26-летний иностранный гражданин, — говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, указанная сумма в пять раз больше, чем можно вывозить за границу без декларирования. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде денежных средств. Мужчине грозит штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы наличных или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево задержали иностранца, пытавшегося незаконно вывезти крупную сумму денежных средств. При досмотре в его нагрудной сумке были обнаружены значительные суммы валюты. По официальному сообщению таможенной службы, у задержанного изъяли $30 тыс. (2,5 млн рублей), €1 тыс. (100 тыс. рублей) и 50 тыс. рублей.

До этого в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у женщины, прибывшей из Франции транзитом через Сербию, незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей.