Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту

В новосибирском аэропорту Толмачево задержан иностранный гражданин, пытавшийся незаконно вывезти крупную сумму денежных средств. Инцидент произошел при прохождении таможенного контроля, где 37-летний мужчина следовал по зеленому коридору, предназначенному для лиц без товаров, подлежащих декларированию, пишет «Лента.ру» со ссылкой на таможенников.

При досмотре в его нагрудной сумке были обнаружены значительные суммы валюты. Согласно официальному сообщению таможенной службы, у задержанного изъяли $30 тыс. (2,5 млн рублей), €1 тыс. (100 тыс. рублей) и 50 тыс. рублей. Общая сумма значительно превышает установленный лимит на вывоз иностранной валюты, действующий с 2022 года.

Нарушитель объяснил свои действия незнанием валютного законодательства, однако это не освободило его от ответственности. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ о незаконном перемещении денежных средств в крупном размере.

Суд примет решение о дальнейшей судьбе изъятых денег — $10 тыс. будут возвращены владельцу в соответствии с разрешенным лимитом. Остальная сумма подлежит конфискации.

Ранее шереметьевские таможенники обнаружили у женщины, прибывшей из Франции транзитом через Сербию, незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей.