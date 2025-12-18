Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:02

В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне

Министр финансов Пурра усомнилась в пользе членства Финляндии в еврозоне

Риикка Пурра Риикка Пурра Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Членство Финляндии в еврозоне может оказаться неудачным решением, заявила в интервью Kauppalehti министр финансов страны Риикка Пурра. Она призвала экономистов обсудить этот вопрос.

В стране уже не так много экономистов, которые считают, что членство в еврозоне было хорошим решением, — сказала Пурра.

Она назвала общую европейскую денежно-кредитную политику одной из причин того, что «дела идут так плохо». От прямого ответа на вопрос о выходе Финляндии из еврозоны министр ушла, подчеркнув необходимость обсуждения монетарной политики.

Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Финляндия не сможет выделить помощь Украине из средств государственного бюджета, если Евросоюз не примет решения об экспроприации замороженных российских активов. По его словам, такие механизмы не могут быть реализованы без соответствующего политического решения на уровне союза.

До этого Орпо отмечал, что экономика Финляндии находится в тяжелом состоянии из-за десятилетнего экономического спада. По его словам, рост экономики «не соответствует желаемому» из-за закрытия границы с Россией.

Еврозона
Евросоюз
Финляндия
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Примаков отреагировал на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Безопасный десерт для малышей: рисовые шарики без сахара и аллергенов
Песков раскрыл роль ИИ в работе Кремля
В Кремле раскрыли, чего ждут от ИИ в 2026 году
Убийство в наркопритоне: юная проститутка села за смерть насильника
В ГД высказались об идее уведомлять мужей о желании жены сделать аборт
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.