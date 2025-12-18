В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне Министр финансов Пурра усомнилась в пользе членства Финляндии в еврозоне

Членство Финляндии в еврозоне может оказаться неудачным решением, заявила в интервью Kauppalehti министр финансов страны Риикка Пурра. Она призвала экономистов обсудить этот вопрос.

В стране уже не так много экономистов, которые считают, что членство в еврозоне было хорошим решением, — сказала Пурра.

Она назвала общую европейскую денежно-кредитную политику одной из причин того, что «дела идут так плохо». От прямого ответа на вопрос о выходе Финляндии из еврозоны министр ушла, подчеркнув необходимость обсуждения монетарной политики.

Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Финляндия не сможет выделить помощь Украине из средств государственного бюджета, если Евросоюз не примет решения об экспроприации замороженных российских активов. По его словам, такие механизмы не могут быть реализованы без соответствующего политического решения на уровне союза.

До этого Орпо отмечал, что экономика Финляндии находится в тяжелом состоянии из-за десятилетнего экономического спада. По его словам, рост экономики «не соответствует желаемому» из-за закрытия границы с Россией.