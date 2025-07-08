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08 июля 2025 в 16:05

Одна европейская страна откажется от нацвалюты с 2026 года

Европарламент поддержал присоединение Болгарии к зоне евро с 1 января 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Европейского парламента поддержали присоединение Болгарии к зоне евро с 1 января 2026 года. Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, трансляция велась на сайте парламента.

За эту инициативу проголосовал 531 парламентарий, против — 69 членов ЕП. Еще 79 депутатов воздержались.

При этом в Болгарии решение о переходе на евро вызвало протесты. Так, 28 июня демонстранты требовали отставки правительства. Противники замены болгарского лева европейской валютой считают, что это навредит республике и ее экономике, а также ограничит суверенитет страны.

1 июня сообщалось, что тысячи граждан Болгарии вышли на улицы Софии и других городов, протестуя против перехода на евро. Организаторы из партии «Возрождение» и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу.

Как считает болгарский политик Коста Стоянов, Евросоюз настаивает на вхождении Болгарии в еврозону из-за острой нехватки денег. По его словам, жители страны не хотят отказываться от национальной валюты.

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