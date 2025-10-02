Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:56

Раскрыта причина огромных пробок на границе России и Казахстана

Фуры задерживаются на границе России и Казахстана из-за ужесточения контроля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На границе Казахстана и России образовались многокилометровые пробки из грузовиков и автовозов, перевозящих товары из Китая, из-за ужесточившегося контроля за контрафактной и нелегальной продукцией, передает 66.RU. По данным издания, некоторые водители вынуждены ждать пропуска более недели.

В Китае началась сильная борьба за «обеление» всех грузов. Сейчас все товары, которые выходят из страны, должны быть оформлены документально максимально правильно. Поэтому такие очереди, — пояснила эксперт по ВЭД Екатерина Кизевич.

Как отметила специалист, ужесточение контроля привело к тому, что несколько грузов задерживались на две недели. Ежегодные проверки на границе Казахстана в этом году стали еще более жесткими, что вызывает значительные затруднения в движении международных перевозок, объяснила она.

Ранее сообщалось, что причиной также является ужесточение Астаной досмотра грузов двойного назначения с предметами, которые могли подпасть под западные санкции. В то же время отмечается, что серьезный контроль проводится и на российских пунктах таможни.

