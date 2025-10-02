На российско-казахстанской границе образовались очереди из тысяч фур Тысячи грузовиков с товарами из КНР стоят в очереди на границе РФ и Казахстана

Тысячи грузовиков с китайскими товарами стоят в очереди на границе РФ и Казахстана, сообщила газета «Коммерсант». Причиной этого там назвали ужесточение Астаной досмотра грузов двойного назначения с предметами, которые могли подпасть под западные санкции.

В то же время отмечается, что серьезный контроль проводится и на российских пунктах таможни. Товары проверяют с момента пересечения границы и до их выгрузки на рынках Москвы. Ситуация с очередями из грузовиков осложняется закрытием китайских пунктов пропуска на границе с Казахстаном по причине Дня образования КНР и Праздника середины осени.

Ранее в Федеральной таможенной службе РФ сообщили, что среднее время проверки транспортных средств в пунктах пропуска на российско-казахстанской границе составляет восемь минут. При этом в ведомстве уточнили, что на въезд в РФ скоплений не зафиксировано.

До этого ФТС заявила, что сотрудники таможни в Самаре обнаружили целую партию беспилотных летательных аппаратов из Казахстана при проверке «Газели». Всего было найдено 34 дрона в разобранном виде и один квадрокоптер Mavic с пультом дистанционного управления.