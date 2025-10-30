Егор Крид извинился перед фанатами Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта в Омске из-за болезни

Певец Егор Крид в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) обратился к своим поклонникам через социальные сети с извинениями за перенос концертов в Омске. Выступление, запланированное на четверг, не состоится из-за болезни артиста.

Крид рассказал, что после сольного выступления в Санкт-Петербурге сразу же отправился в тур, что вызвало проблемы со здоровьем из-за частых перелетов и концертов. Артист отметил, что все шесть концертов он провел на капельницах, а врачи настоятельно рекомендовали ему взять больничный.

В общем и целом мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты (пока Омск и Новосиб, но могут добавляться еще), чтобы я смог хотя бы немного восстановиться и вернуться с новыми силами в бой. Извините за это, — написал рэп-исполнитель.

Крид подчеркнул, что все проданные билеты остаются в силе. Расписание концертов будет доступно на официальном сайте певца.

Ранее в Башкирии жители выступили с требованием лишить Егора Крида звания заслуженного артиста республики. Причиной стало использование ненормативной лексики в его песнях. Петиция с соответствующим требованием собрала более 700 подписей.