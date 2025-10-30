Трамп заявил о «фантастических отношениях» Китая и США Трамп выразил надежду на фантастические отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «фантастические отношения» между Пекином и Вашингтоном. Заявление он сделал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский политик назвал его своим «давним другом».

Мы проведем переговоры. Думаю, мы уже достигли согласия по многим вопросам и сейчас достигнем согласия еще по ряду вопросов. Председатель Си [Цзиньпин] — великий лидер великой страны. Полагаю, наши отношения будут фантастическими в течение долгого времени, — сказал американский политик.

В свою очередь председатель КНР заявил, что можно сделать Америку «снова великой», если Пекин и Вашингтон помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство. По словам китайского лидера, в условиях множества мировых трудностей обе страны должны продемонстрировать свою ответственность как «великие державы» и работать сообща над значимыми и полезными делами для обеих стран и всего мира.

Ранее Трамп заявил о достижении соглашения с Южной Кореей по вопросам торговых пошлин. Политик сообщил, что страны смогли согласовать ключевые пункты и приблизиться к финальной стадии переговоров.