29 октября 2025 в 14:04

Трамп раскрыл, какую сделку согласовал с Сеулом

Трамп: США и Южная Корея согласовали условия по пошлинам

Дональд Трамп на ужине с лидерами Южной Кореи в Кёнджу Дональд Трамп на ужине с лидерами Южной Кореи в Кёнджу Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Южной Кореей по вопросам торговых пошлин, сообщает газета The Hankyoreh. По словам американского лидера, страны смогли согласовать ключевые пункты и приблизиться к финальной стадии переговоров.

Мы достигли соглашения. <...> Соглашение о пошлинах приближается к финальной стадии, — заключил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что в ходе встречи с представителями Южной Кореи стороны приняли множество решений. Переговоры затронули не только торговлю, но и вопросы национальной безопасности.

Ранее во время визита в Южную Корею Трампа угостили специально созданным «десертом миротворца» — брауни с золотым декором, который подавали с сезонными фруктами и гречишным чаем. В рамках мероприятия американский лидер также получил позолоченную копию короны древнего государства Силла и высшую государственную награду — Орден «Мугунхва».

Вместе с этим Южная Корея сократила взаимодействие с НАТО, сосредоточившись на решении внутренних экономических проблем и диалоге с администрацией Трампа. При этом проект сотрудничества с азиатскими странами НАТО-AP4 в настоящее время не обсуждается, поскольку страны Альянса также заняты внутренними вызовами.

Дональд Трамп
Южная Корея
торговля
пошлины
