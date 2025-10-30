Группа Аида объявила охоту на необычный расчет снайперов

Действующий в составе группировки войск «Север» спецназ «Ахмат» объявил охоту на расчет немецких снайперов в зоне СВО, заявил командир разведгруппы подразделения с позывным Аид. По его словам, иностранных наемников ищут уже больше месяца.

Уже более месяца мы ищем один немецкий расчет снайперов, которые аккуратно, но пытаются заходить работать. <…> Их постигнет все то же самое, что постигает любого немца, который вступает на русскую землю. Останутся в черноземе, — рассказал Аид.

Он рассказал, как видел, что в Германии распространяют объявления с призывами вступить в иностранный легион, в которых немцам предлагают взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне. Аид отметил, что такие наемники «рядом с дедами и лягут». Он призвал иностранцев отказаться от вступления в такие подразделения и поездок в зону СВО.

Это не сафари, куда они могут приехать пострелять людей, здесь это работает в обе стороны, — подчеркнул он.

Ранее появилась информация, что украинское командование приступило к формированию военного подразделения из числа заключенных для использования на Харьковском направлении. В двух исправительных учреждениях, где содержатся авторитетные преступники, участники ОПГ и пожизненно осужденные, уже работают вербовочные группы ВСУ.