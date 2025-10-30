ФСБ задержала бывшего российского депутата за призывы в интернете В Перми задержали бывшего депутата заксобрания Прикамья за призывы к терроризму

«Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что сотрудники ФСБ задержали в Перми бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края, общественника Константина Окунева. По информации издания, причиной стали призывы к терроризму в интернете.

В материале говорится, что задержанному вменяют часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда, совершенные в интернете). По данным издания, меру пресечения должны избрать сегодня, 30 октября. Журналисты пишут, что ранее Окунева привлекали к административной ответственности за посты в соцсетях.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте транспорта в Ставропольском крае. Там отметили, что задержан житель Георгиевска, который действовал по заданию спецслужб Украины.

До этого ФСБ предотвратила в Крыму покушение на высокопоставленного сотрудника МВД. К преступлению причастен завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя. Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов.