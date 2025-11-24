День матери
24 ноября 2025 в 12:36

В России могут изменить налоговое законодательство из-за маркетплейсов

Глава ФНС Егоров призвал изменить налоговое законодательство из-за маркетплейсов

Даниил Егоров Даниил Егоров Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Налоговое законодательство необходимо изменить в связи с развитием маркетплейсов, заявил «Ведомостям» глава ФНС Даниил Егоров. Он отметил, что причиной для этого является образование новой модели занятости.

Квалификация налогообложения, что является трудом, а что — бизнес-заработком, с моей точки зрения, это устаревший подход. Нам, скорее всего, придется искать какие-то новые основы для расчета, — подчеркнул глава ФНС.

Егоров убежден, что превращение платформ в налоговых агентов выглядит простым только на первый взгляд. По его словам, агентирование возможно в тех случаях, когда платформа располагает итоговой суммой для расчета. Однако гарантий насчет того, что платформа является единственным источником дохода, нет.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам продавать финансовые продукты их дочерних банков с установлением разных цен в зависимости от способа оплаты. Соответствующее письмо от регулятора направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.

