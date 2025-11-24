Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины

В возрасте 85 лет ушла из жизни актриса театра и кино Валентина Шарыкина, наиболее известная по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок „13 стульев“». Что об этом известно, каковы причины смерти?

Что известно о смерти Шарыкиной

О смерти Шарыкиной рассказали в Театре сатиры, где артистка служила около 60 лет.

«В возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Дмитриевна Шарыкина. Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру cатиры, в труппу которого в 1962 году, сразу после выпуска из Щукинского училища, была принята Валентином Плучеком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что актриса скончалась 23 ноября. О причинах смерти не сообщается, как и о дате и месте прощания. «СтарХит» пишет, что Шарыкина боролась с тяжелым заболеванием. По информации издания, прощание со звездой пройдет 25 ноября.

В театре отметили, что Шарыкиной с одинаковым успехом удавалось воплотить на сцене и характерных комедийных героинь, и лирических красавиц. «Кабачок „13 стульев“», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» и многие другие постановки с участием артистки полюбились зрителям и вошли в золотой фонд Театра сатиры.

Чем известна Шарыкина

Валентина Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1962 году окончила Щукинское училище и присоединилась к труппе Театра сатиры. Также снималась в кино — всего в арсенале Шарыкиной более 70 театральных и киноролей.

Актриса также запомнилась зрителям как исполнительница роли пани Зоси в советской передаче «Кабачок „13 стульев“» — Шарыкина участвовала в ее выпусках на протяжении 15 лет.

Актриса Валентина Шарыкина в роли пани Зоси в телевизионной передаче «Кабачок „13 стульев“» Фото: Галина Кмит/РИА Новости

«Кабачок „13 стульев“» — эстрадно-развлекательная юмористическая телепередача Центрального телевидения Гостелерадио СССР, выходившая в эфир с 16 января 1966 года по 4 октября 1980 года.

Местом действия программы являлась студия, стилизованная под польское кафе (кабачок). Действующие лица разыгрывали сценки, произносили монологи, заимствованные из юмористических журналов стран социалистического содружества — польского Szpilki, венгерского Lúdas Matyi, болгарского «Стыршела», немецкого «Ойленшпигеля», советского «Крокодила», и исполняли музыкальные номера.

Главные роли завсегдатаев кабачка исполняли в основном артисты Театра сатиры. Главным режиссером передачи был Георгий Зелинский. За 15 лет в эфир вышло 133 выпуска.

Передача имела огромную популярность, а ее участников чаще называли по имени персонажей «Кабачка», чем собственными именами. Известно, что большим ее любителем был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, по возможности не пропускавший ни одной серии.

