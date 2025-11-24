Погода в Москве в понедельник, 24 ноября: резко потеплеет до плюс 10?

Погода в Москве в понедельник, 24 ноября: резко потеплеет до плюс 10?

Температурный режим в Москве на этой неделе будет выше климатической нормы на два-три градуса, сообщила NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. Значит ли это, что резко потеплеет до плюс 10? Какая погода в столице в понедельник, 24 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 24 ноября

Позднякова также отметила, что москвичам вряд ли стоит ожидать формирования устойчивого снежного покрова до конца ноября.

«Пока долгосрочные прогнозы погоды не указывают на то, что у нас сформируется устойчивый снежный покров. Все будет зависеть от того, как поведет себя погода в понедельник, потому что возможны и разные фазы атмосферных осадков», — сказала метеоролог.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ночью 24 ноября в столице при минусовой температуре прошел ливень, по области — дождь, местами снег, замерзающие осадки. Образовался гололед с диаметром отложения льда 1 мм.

В течение дня, по словам Тишковца, синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, к вечеру — прохождением холодного атмосферного фронта.

«Ожидается облачная погода, временами осадки (мокрый снег, дождь), с общим количеством до 7–9 литров воды на метр квадратный (почти 1/5 месячной нормы), на дорогах и тротуарах — гололед. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, 4–9, порывы до 13 м/с. Максимальная температура воздуха плюс 4–7 градусов, вечером похолодание до 0 — плюс 3 градусов. Атмосферное давление продолжит падать и составит 737 мм рт. ст., к исходу суток начнет расти», — сообщил синоптик.

Во вторник, 25 ноября, во второй половине дня в Москве местами небольшой снег, гололедица, ночью 0 — минус 2 градуса, днем 0 — плюс 2 градуса.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 24 ноября

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует тыловая часть активного южного циклона. В регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, местами мокрый снег.

Температура воздуха составит минус 1 — плюс 1 градус, в Ленинградской области — минус 4 — плюс 1 градус. Ветер западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Петербурге на текущей неделе температура будет ниже, чем в Москве. Это связано с воздействием воздушных масс из Скандинавии и с Северного Ледовитого океана. Температура будет выше нормы на 1–2 градуса, ночные значения составят минус 2–4 градуса в течение всей недели. Дневные температуры будут около нуля. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Читайте также:

Отключение интернета в России 23 ноября: у кого не работает, белый список

Долги, заочный арест, побег из России, СВО: как живет Александр Васильев

Русофобия, ультиматум Зеленскому, офшоры: кто такой нардеп Гончаренко