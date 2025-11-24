День матери
24 ноября 2025 в 12:41

Королевская семья Британии: новости, что получит Маркл за развод с Гарри

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
Потенциальный громкий развод с Меган Маркл серьезно ударит по банковскому счету принца Гарри, поскольку он потеряет около $60 млн своего состояния, говорят инсайдеры. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 24 ноября?

Что получит Маркл за развод с Гарри

Как сообщил RadarOnline адвокат из Лос-Анджелеса Луис Шапиро, в Калифорнии имущество супругов находится в общей собственности, и любой доход, полученный в браке, может быть разделен пополам, «если только у них нет брачного контракта, о котором никто не знает». Шапиро добавил, что Гарри также придется платить алименты, если Маркл получит право основной опеки над детьми.

Другой источник заявил, что Меган «будет бороться изо всех сил за свою часть денег».

«Все, чего они добились после ухода из королевской семьи, и, я думаю, она первая это скажет, — это благодаря ей. У нее все связи. У нее связи в Голливуде. Она может потребовать половину его денег, а может и больше», — отметил инсайдер.

Слухи о потенциальном разводе герцогов Сассекских активизировались на фоне того, что бывшая актриса решила вернуться в кино: недавно ее видели в эпизодической роли в предстоящей комедии «Близкие друзья» вместе с Бри Ларсон и Джеком Куэйдом. Источник утверждает, что новая роль Маркл может быть «проработкой стратегии выхода из брака».

Герцогиня не снималась в кино с 2018 года, когда завершился сериал «Форс-мажоры». После помолвки с Гарри Маркл заявила, что завершает карьеру ради совместной работы с супругом.

«На публике Гарри проявляет заботу, но внутренне он страдает от того, насколько они отдалились. Возвращение Меган в Голливуд выглядит как заявление, что она будет двигаться вперед с ним или без него», — рассказал инсайдер.

Однако один из давних друзей семьи описал их отношения как «по-прежнему крепкие», заявив: «Они научились жить в хаосе. Постоянная драма, хаос и неразбериха, похоже, это все, что их сейчас объединяет».

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Уильям показывал презрение к Эндрю

Как пишет RadarOnline, принц Уильям годами выражал свое презрение к дяде Эндрю, и делал это «тихо, но недвусмысленно, согласно цепочке жестов и встреч», которые стали более заметными по мере того, как рушился общественный авторитет опального члена королевской семьи.

По словам помощников принца Уэльского, он считает Эндрю «грязным дядюшкой» из-за его связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и ряда сексуальных скандалов.

Будущий король, которого инсайдеры описывают как человека, «глубоко осознающего» ущерб, нанесенный Эндрю репутации монархии, не высказывался на эту тему напрямую. Однако инсайдеры указывают на недавние инциденты, которые дают представление об истинных взглядах Уильяма.

«Решение исключить Эндрю из Королевской ложи было широко расценено как отражение позиции Уильяма относительно того, как с ним следует обращаться. Уильям установил твердое правило: никаких послаблений в отношении любого проступка, связанного с Эндрю, не будет», — сказал придворный.

Кроме того, на лишении Эндрю королевских титулов настаивал именно Уильям.

«Было очевидно, что это не выбор одного только Карла III. Уильям руководил процессом и хотел полной перезагрузки монархии. Принц Уэльский настаивал на полном разрыве с Эндрю. Он считает, что семья не сможет двигаться дальше, пока не будут развеяны все остатки скандала», — сообщил один из чиновников.

королевская семья
Меган Маркл
новости
принц Уильям
Анастасия Яланская
А. Яланская
