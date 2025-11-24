В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников

Техподдержка социальных сетей должна сообщать о мошенниках в полицию, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, действующая система реагирует лишь после того, как человеку был причинен вред, что является недопустимой и устаревшей практикой.

Необходимо изменить подход к борьбе с преступностью в цифровом пространстве. Сегодняшняя система, при которой реакция следует лишь после того, как человека обворовали или причинили вред, является недопустимой и устаревшей. Если пользователь соцсетей связался с поддержкой и заявил, что с определенного аккаунта ему звонили или писали мошенники, эта информация в обязательном порядке должна передаваться в правоохранительные органы. Не во всех случаях, а при наличии достаточных оснований, и это позволит действовать на опережение, — высказался Иванов.

Он отметил, что технические средства уже позволяют предотвращать преступления, но эта возможность не используется в полной мере. Комментируя заявление предпринимателя Павла Дурова о возможной причастности Франции к убийству американского активиста Чарли Кирка, депутат выразил сожаление по поводу ситуации, когда создатель платформы Telegram видел договоренности о противоправных действиях заранее, но сообщил об этом гораздо позже.

Когда Дуров заявляет, что видит договоренности о противоправных действиях [в контексте убийства Кирка] заранее, но сообщает об этом позже, это вызывает сожаление. Мы наблюдаем ситуацию, когда технические возможности позволяют предотвращать преступления, но этот потенциал не используется в полной мере. Высказывания о правдоподобности различных теорий, особенно касающихся столь серьезных международных событий, должны быть максимально взвешенными и отвечать интересам государственной безопасности, — резюмировал Иванов.

Ранее Дуров заявил, что теория о причастности Франции к смерти Кирка выглядит вполне правдоподобной. По его словам, активист не раз критиковал эту страну. Он добавил, что Кирк даже призывал ввести 300%-ые пошлины для Франции, пока обвинения против Дурова не будут сняты.