День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 13:27

В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников

Депутат Иванов: техподдержка соцсетей должна сообщать о мошенниках в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Техподдержка социальных сетей должна сообщать о мошенниках в полицию, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, действующая система реагирует лишь после того, как человеку был причинен вред, что является недопустимой и устаревшей практикой.

Необходимо изменить подход к борьбе с преступностью в цифровом пространстве. Сегодняшняя система, при которой реакция следует лишь после того, как человека обворовали или причинили вред, является недопустимой и устаревшей. Если пользователь соцсетей связался с поддержкой и заявил, что с определенного аккаунта ему звонили или писали мошенники, эта информация в обязательном порядке должна передаваться в правоохранительные органы. Не во всех случаях, а при наличии достаточных оснований, и это позволит действовать на опережение, — высказался Иванов.

Он отметил, что технические средства уже позволяют предотвращать преступления, но эта возможность не используется в полной мере. Комментируя заявление предпринимателя Павла Дурова о возможной причастности Франции к убийству американского активиста Чарли Кирка, депутат выразил сожаление по поводу ситуации, когда создатель платформы Telegram видел договоренности о противоправных действиях заранее, но сообщил об этом гораздо позже.

Когда Дуров заявляет, что видит договоренности о противоправных действиях [в контексте убийства Кирка] заранее, но сообщает об этом позже, это вызывает сожаление. Мы наблюдаем ситуацию, когда технические возможности позволяют предотвращать преступления, но этот потенциал не используется в полной мере. Высказывания о правдоподобности различных теорий, особенно касающихся столь серьезных международных событий, должны быть максимально взвешенными и отвечать интересам государственной безопасности, — резюмировал Иванов.

Ранее Дуров заявил, что теория о причастности Франции к смерти Кирка выглядит вполне правдоподобной. По его словам, активист не раз критиковал эту страну. Он добавил, что Кирк даже призывал ввести 300%-ые пошлины для Франции, пока обвинения против Дурова не будут сняты.

соцсети
Павел Дуров
Telegram
мошенники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита настаивает на возврат дела Чекалиных в прокуратуру
В США с ужасом заявили о растущей смертоносности российских «Ланцетов»
«Очень закрыт»: экс-тесть Алдонина Виктор Началов высказался о его болезни
Астроном высказался об аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS
Политолог объяснил интерес США к украинскому конфликту
Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров по Украине
Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа
В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало российским бойцам освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.