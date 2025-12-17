Ветеринар объяснил, какие проблемы развиваются у кошек из-за фейерверков

Громкие новогодние фейерверки могут спровоцировать развитие цистита у кошек, рассказал «Москве 24» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что болезнь может развиться из-за стресса.

При этом владельцы часто пугаются, думая, что это мочекаменная болезнь или опухоль. Чтобы вылечить питомца, очень важно обратиться к ветеринару, который подберет прежде всего антидепрессанты, ведь в этом случае важнее всего нормализовать психологическое состояние животного, — рассказал Шеляков.

Ветеринар также отметил, что стресс от громких звуков может привести к проблемам с сердечно-сосудистой и дыхательной системами. По его словам, у животных также может усилиться течение хронических заболеваний.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, что мишура представляет опасность для кошек, а фейерверки — для собак. Он также призвал заменить стеклянные елочные украшения на изделия из небьющихся материалов.