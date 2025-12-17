Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров

Недавно принятый закон о закреплении медицинских кадров в системе здравоохранения вызвал шквал критики, так как он был неверно интерпретирован, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, он лишь ужесточил ответственность за неисполнение студентами целевого договора с медицинскими учреждениями.

Этот закон вызвал немало критики, потому что, к сожалению, он был неправильно интерпретирован. Он увеличивает ответственность тех лиц, которые заключили целевой договор. При несоблюдении условий теперь они должны будут выплатить трехкратную стоимость обучения в вузе, — сообщил Леонов.

Он подчеркнул, что раньше часто государственные клиники сталкивались с тем, что студенты-целевики заключали договор, обязывающий их отработать по окончании вуза в учреждении, это давало им право поступать по льготным условиям и получать образование бесплатно. А в итоге они отказывались исполнять обязательства, выплачивали назначенную судом компенсацию в 200–300 тыс. рублей и уходили от ответственности, рассказал депутат. При этом Леонов уточнил, что сейчас целевое обучение составляет порядка 70% от всех бюджетных мест.

Ранее в Минздраве уточнили, что работа под руководством наставника в государственных медучреждениях не будет распространяться на фармацевтов, стоматологов и выпускников специальностей, которые не имеют прямого отношения к практической медицине. Там добавили, что для небольших населенных пунктов, а также ДНР, ЛНР и освобожденных территорий срок работы с наставником может быть сокращен до одного года.