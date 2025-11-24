Минздрав уточнил правила отработок для выпускников медвузов

Трехлетний срок обязательной отработки с наставником в системе ОМС будет распространяться не на все медицинские специальности, сообщает «Коммерсант». Основной упор сделан на клинические направления, где важны практические навыки и соблюдение протоколов.

Проект подзаконных актов предусматривает обязательное наставничество для выпускников специалитета по «лечебному делу» и ординаторов по ряду направлений, включая неонатологию, терапию, онкологию и хирургические специальности. Наставником может стать врач со стажем не менее пяти лет, а работа с ним допускается и дистанционно.

В Минздраве пояснили, что наставничество предполагает трудоустройство по квалификации выпускника и не запрещает совмещение с работой в других медучреждениях. Исключение составляют фармацевтические направления и специальные области медицины, такие как гигиена питания, авиационная и водолазная медицина.

Для небольших населенных пунктов, а также ДНР, ЛНР и освобожденных территорий срок работы с наставником может быть сокращен до одного года. В ведомстве отметили, что такая практика обеспечит доступность медицинской помощи, поможет устойчивому развитию системы здравоохранения и позволит молодым специалистам интенсивно адаптироваться и формировать практические навыки под руководством опытного наставника.

Ранее депутаты Госдумы приняли инициативу, предполагающую для выпускников медицинских вузов и колледжей отработку в определенное время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Ее срок не превысит трех лет. Отработка будет фиксироваться Минздравом в зависимости от специальности врача.