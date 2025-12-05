ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:30

Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году

В 2026 году экзамены для выпускников 11-го класса начнутся 1 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена на 2026 год, следует из совместного приказа ведомств. Экзамены начнутся 1 июня.

В первый день лета выпускники будут сдавать ЕГЭ по истории, литературе и химии. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике, а 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть).

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам и информатике запланирована на 18 и 19 июня. Резервные дни назначены на период с 22 по 25 июня.

Возможность пересдачи одного из предметов предоставляется по желанию выпускников 8 и 9 июля. ЕГЭ по всем предметам начнется в 10:00 по местному времени.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен в России могут отменить при появлении достойной альтернативы. На данный момент замены формату ЕГЭ не предложено. Музаев подчеркнул, что, несмотря на возможные обсуждения отмены, экзамен сохранится, но будет совершенствоваться.

