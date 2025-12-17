Доллар по 133: о чем говорит прогноз Минфина по курсу рубля

Согласно долгосрочному прогнозу Министерства финансов России, к 2042 году курс доллара достигнет 133,1 рубля, что на 66% выше текущих показателей. При этом в ведомстве полагают, что уже в следующем году среднегодовой курс американской валюты может составить 92,2 рубля. С чем связано вероятное ослабление рубля — в материале NEWS.ru.

О чем говорится в прогнозе Минфина по курсу рубля

Документ, представленный министерством, включает базовый и консервативный сценарии. Оба варианта предполагают слабый рубль на фоне дефицитного федерального бюджета.

Даже при стабильных ценах на российскую нефть марки Urals на уровне 69 долларов за баррель с 2030 года финансовое равновесие не будет достигнуто. Из базового сценария следует, что к 2030 году курс доллара вырастет до 104,9 рубля, а к 2042 году достигнет 133,1 рубля.

В базовом сценарии курс доллара к концу 2026 года составит около 100 рублей. При этом опрошенные NEWS.ru эксперты прогнозируют: среднегодовой курс американской валюты должен составить 92,2 рубля.

Какие еще сценарии возможны с курсами валют в России

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, прогноз Минфина — это чисто теоретическая, чрезвычайно упрощенная оценка по принципу относительной инфляции (паритет покупательной способности). Поэтому полученные числа — это ориентиры «если все прочее равно», а не прогноз с высокой точностью.

«Не очень понятно, зачем сейчас делать такие прогнозы, поскольку они имеют нулевую ценность уже через год. Яркий пример: в начале года Минэкономразвития довольно сильно просчиталось по динамике курса рубля даже на этот год», — считает аналитик.

По словам главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, на курс рубля будет влиять внешняя геополитическая и экономическая обстановка, отношения России со странами мира, конъюнктура на сырьевых рынках, параметры денежно-кредитной политики, темпы роста ВВП, торговый баланс, счет текущих операций.

«Минфин строит свои прогнозы, опираясь на общую конъюнктуру, поэтому и закладывает ослабление российского рубля», — пояснила она.

Важно иметь в арсенале различные варианты прогнозов. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Лично я считаю, что оснований для долгосрочного укрепления курса доллара США к рублю ни в настоящее время, ни к 2042 году нет. Думаю, что курс доллара США будет волатилен, это нормальная ситуация для финансового рынка. Оснований для устойчивого превышения даже отметки в 100 рублей за доллар я не просматриваю», — прокомментировал экономист.

Балынин прогнозирует, что основные колебания валюты в периоде 2026–2042 гг. будут в диапазоне 60–85 рублей за доллар США. По его мнению, этому будет способствовать низкий уровень доверия россиян к американской валюте как недружественной. Кроме того, скажется уверенно закрепившееся желание населения хранить сбережения в рублях, ориентация на туристические поездки по России и дружественным странам, результативная политика импортозамещения и обеспечения финансового и технологического суверенитета Российской Федерации с учетом как уже существующих, так и возникших впоследствии вызовов.

В базовом сценарии (при неизменной геополитике) в первом полугодии 2026 года рубль останется крепким и продолжит торговаться недалеко от текущих уровней (около 80 за доллар), полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В случае улучшения геополитической ситуации рубль может быть еще крепче.

«В свои прогнозы на конец 2026 года мы закладываем умеренное ослабление рубля до 88 за доллар, 105 за евро и 12,6 за юань. При этом любые улучшения в геополитике приведут к более крепкому курсу рубля», — отметил аналитик.

Как отметил председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов, в 2026 году мы можем увидеть за доллар около 90 рублей.

Он добавил, что валюта страны не существует в вакууме — она подвержена влиянию множества факторов, включая мировые цены на нефть.

Укрепление рубля в последние месяцы действительно стало неожиданным фактором, который мог бы дать надежду на его дальнейшую стабильность, уверен эксперт. Сокращение импорта и высокий торговый профицит положительно сказались на курсе, однако важно учитывать, что это явление временное. Снижение ключевой ставки и уменьшение господдержки, как ожидается в 2026 году, также могут привести к ослаблению рубля, что, в свою очередь, создаст дополнительные вызовы для экономики.

Стоит ли сегодня копить деньги в валюте

Балынин убежден, что копить валюту не нужно. Эксперт не видит в этом никакого финансового смысла, так как расчеты наглядно показывают, что выгоднее сохранять и преумножать сбережения в рублевой зоне. Более того, это еще и намного спокойнее, так как не надо переживать по поводу потенциальных колебаний.

Отдельно важно помнить, что при размещении средств в иностранную валюту, тем более недружественных стран, существуют высокие риски потери имеющихся средств, резюмировал он.

«С одной стороны, учитывая прогнозы о возможном ослаблении рубля, накопление долларов или евро может показаться разумным решением для защиты сбережений. Однако, с другой стороны, необходимо учитывать и риски, связанные с валютными колебаниями», — подчеркнул Диашов.

Сейчас курс рубля достаточно крепкий и можно сформировать запас иностранной валюты для оплаты путешествий, образования или для ведения бизнеса, заключил Васильев.

